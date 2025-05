Liste d' attesa per autismo Adhd e disturbi di salute mentale | la replica della Asl Roma 2

Scopri come la ASL Roma 2 gestisce le liste d’attesa per autismo, ADHD e disturbi di salute mentale, garantendo un’assistenza tempestiva e personalizzata per bambini e adolescenti. La dottoressa Chiara Rogora sottolinea l’impegno nel mantenere un sistema dinamico e orientato alle esigenze assistenziali.

“L’assistenza a bambini ed adolescenti viene garantita con un sistema dinamico delle liste di attesa che tiene conto delle necessità assistenziali” lo sottolinea, dalla Asl Roma 2, la dottoressa Chiara Rogora, direttrice facente funzione dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Liste d'attesa per autismo, Adhd e disturbi di salute mentale: la replica della Asl Roma 2

