L’Isola dei Famosi | Ventura difende adozione e famiglie omosessuali vs Adinolfi

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura si è schierata con vigore a favore delle famiglie omosessuali, rispondendo alle dure critiche di Mario Adinolfi. Questo scontro riflette un tema cruciale nel dibattito sociale attuale: l'accettazione delle diverse forme di famiglia. L'intervento della Ventura non è solo una difesa dei diritti, ma un appello a una società inclusiva. Chi vincerà questa battaglia di idee?

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, trasmessa mercoledì 28 maggio, si è verificato uno scontro acceso tra Simona Ventura e Mario Adinolfi. Durante la trasmissione, l’opinionista ha reagito con intensità alle critiche del politico ultracattolico, che aveva espresso giudizi severi sulla famiglia, in particolare sul tema dell’adozione e delle concezioni di maternità «non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - L’Isola dei Famosi: Ventura difende adozione e famiglie omosessuali vs Adinolfi

Leonardo Brum e Angelo Famao restano all’Isola dei famosi, Ventura: “Ai miei tempi sareste stati mandati via”

Durante la seconda puntata dell'Isola dei famosi, andata in onda il 12 maggio, l'opinionista Simona Ventura ha criticato Leonardo Brum e Angelo Famao per la loro indecisione.

Cerca Video su questo argomento: Isola Famosi Ventura Difende Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L'Isola dei famosi 2025: Camila, Nunzio e Spadino abbandonano, tre in nomination; Isola dei Famosi 2025, tutto sulla quarta puntata: chi sono i tre nuovi arrivati e l'addio di Alessia Fabiani; Ascolti TV mercoledì 21 maggio 2025: cala L’Isola dei Famosi, delude ancora Amadeus nonostante il simulcast; Isola dei Famosi, le pagelle: Veronica Gentili è la numero uno (e parla anche di Gaza) (10), Pierpaolo Pretelli non ci siamo (5), Mario Adinolfi in vacanza (4) e Simona Ventura…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Simona Ventura contro Mario Adinolfi, lo scontro in diretta all'Isola dei Famosi: «Il ruolo di genitore si guadagna sul campo» VIDEO

Lo riporta msn.com: La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 28 maggio si è trasformata in un vero campo di confronto sui diritti civili, quando tra Simona Ventura e Mario Adinolfi è scoppiato un acceso dibatti ...

Simona Ventura tuona contro Mario Adinolfi: lo scontro in diretta

Segnala msn.com: Simona Ventura difende le adozioni gay a L’Isola dei Famosi, rispondendo con fermezza a Mario Adinolfi. Lo scontro in diretta. Durante la puntata del 28 maggio de L'Isola dei Famosi, Simona Ventura è ...

Simona Ventura contro Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi: “Io madre adottiva, la mia è una famiglia vera”

Lo riporta informazione.it: (Adnkronos) – Dura posizione di Simona Ventura contro Mario Adinolfi, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 28 maggio. L’opinionista ha reagito con veemenza all ...