L’Isola dei Famosi Teresanna scopre in diretta la vittoria del Napoli | esplode la gioia in Honduras

Teresanna, reductions of L'Isola dei Famosi, si lascia travolgere dall'emozione quando scopre in diretta la vittoria del Napoli, esplodendo di gioia in Honduras. La reazione spontanea della naufraga partenopea, condivisa con il pubblico, ha conquistato il web, mentre la presenza di Mario Adinolfi solleva curiosità circa privilegi e accessi esclusivi nel reality. Scopri cosa è successo e come la passione sportiva si intreccia con il mondo dei naufraghi.

Un urlo e una danza: la reazione della naufraga partenopea allo spoiler di Simona Ventura sulla vittoria del quarto scudetto del Napoli. Come sappiamo, i concorrenti de L'Isola dei Famosi vivono completamente isolati dal resto del mondo. Tuttavia, c'è un'eccezione: Mario Adinolfi. Il naufrago sembra godere di alcuni privilegi esclusivi, tra cui la possibilità di essere informato sull'elezione dell'ultimo pontefice e di partecipare alla Messa domenicale, cosa mai accaduta nelle edizioni precedenti del reality. Il tifo partenopeo sbarca in Honduras Ben diversa è invece la situazione degli altri naufraghi, come Teresanna Pugliese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi, Teresanna scopre in diretta la vittoria del Napoli: esplode la gioia in Honduras

