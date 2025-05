L' isola dei famosi pagelle quarta puntata | qui non è C' è posta per te 8 ingiustizia per Lorenzo Tano 2

Scopri le pagelle della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, tra nuovi naufraghi, strategie sorprendenti e polemiche, tra cui l'ingiustizia che coinvolge Lorenzo Tano. Resta aggiornato sulle ultime novità e recriminazioni di questa stagione avvincente.

Sono arrivati tre nuovi naufraghi a dar manforte all'Isola dei famosi, che intanto ha ripristinato l'ultima spiaggia per gli eliminati, ma l'escamotage, più che un modo per non perdere concorrenti, puzza di ingiustizia per il figlio di Rocco Siffredi Apriamo le pagelle dell'Isola dei famosi con una buona notizia: dalla prossima settimana le puntate chiuderanno prima. Non abbiamo detto in un orario normale, perché i saluti sono comunque previsti a mezzanotte e mezza, ma almeno chi guarda il reality non avrà bisogno di ascoltare l'ultima nomination con caffè e cornetto in mano. Non sappiamo se Mediaset abbia ascoltato il nostro accorato appello, ma pare una saggia decisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it