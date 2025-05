l isola dei famosi gli ascolti continuano a calare

Gli ascolti de “L’Isola dei Famosi” continuano a diminuire, con la puntata di ieri sera che ha registrato solo il 13,3% di share e circa 1,8 milioni di spettatori, lasciando spazio a una replica di “Pretty Woman” su Rai1. Questo trend in calo evidenzia le difficoltà del reality di Canale 5 nel mantenere il pubblico.

Non si arresta il calo degli ascolti del reality “ L’Isola dei Famosi “, in onda su Canale 5. La puntata di ieri sera ha registrato il 13.3 % di share, con un ascolto medio di 1.788.000 spettatori, venendo così superata dall’ennesima replica del film “ Pretty Woman “, trasmessa da Rai1. Si tratta, quindi, di un trend di ascolti in discesa per il programma condotto da Veronica Gentili, insieme all’opinionista Simona Ventura e all’inviato Pierpaolo Pretelli. Già in seguito agli ascolti della scorsa settimana, si erano rincorse le voci di una possibile riduzione del numero delle puntate previste per l’edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it