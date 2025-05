L’isola dei Famosi chi è stato eliminato | il nome a sorpresa

Nella puntata del 28 maggio 2025 de L’Isola dei Famosi, tra emozionanti prove e confronti accesi, l’eliminato ha sorpreso tutti, rivelando un nome a sorpresa. Scopri chi ha dovuto abbandonare definitivamente l’isola e le ultime novità di questa appassionante edizione. Leggi tutto per svelare il nome dell’eliminato attentamente nascosto!

News TV. Ieri, 28 maggio 2025, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Tra prove estreme, strategie e scontri sempre più accesi, il momento clou della serata è stato l’eliminazione al televoto, che ha riservato una sorpresa inaspettata. Scopriamo chi del gruppo di naufraghi ha dovuto lasciare l’Isola definitivamente. Leggi anche: “L’isola dei famosi”, nuovi ritiri tra i concorrenti: “Non stanno bene” Leggi anche: “Uomini e donne”, colpo di scena per le ‘nemiche’ Gemma e Marina: cos’è successo in camerino Televoto Isola dei Famosi 2025: la parola al pubblico. Lacrime, abbracci e tanta tensione: così si è aperta la puntata del 28 maggio di Isola dei Famosi 2025, dove Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani si sono ritrovati a rischio eliminazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’isola dei Famosi”, chi è stato eliminato: il nome a sorpresa

L'isola dei Famosi - Lorenzo Tano è il primo eliminato dall'Isola