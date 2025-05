L’Isola dei famosi 2025 Alessia Fabiani eliminata | chi sono i concorrenti in nomination

Scopri tutto sulle ultime puntate de L'Isola dei Famosi 2025, con l'eliminazione di Alessia Fabiani e il ritiro di Carly Tommasini. I concorrenti in nomination sono Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti: chi lascerà il reality? Continua a leggere per aggiornamenti e anticipazioni.

Nella puntata dell'Isola dei famosi di mercoledì 28 maggio, Alessia Fabiani è stata eliminata. Carly Tommasini si è ritirata per via di un'infezione. In nomination Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti.