L’ippopotamo pigmeo più anziano del mondo | la storia di Hannah Shirley

Scopri la straordinaria storia di Hannah Shirley, l'ippopotamo pigmeo più anziano mai vissuto in cattività, che con i suoi oltre 51 anni rappresenta un simbolo di speranza per una specie in grave pericolo di estinzione. Un esempio di resilienza e conservazione per sensibilizzare l'importanza della tutela di questi affascinanti animali.

