Linus racconta Party Like a Deejay dal 6 all' 8 giugno a Milano

Dal 6 all'8 giugno, Milano si trasforma nel palcoscenico di "Party Like a Deejay", l'evento imperdibile di Radio Deejay che anima il Parco Sempione e l'Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento. Un'occasione unica per vivere l'energia della grande festa nel cuore della cittĂ , patrocinata dal Comune di Milano.

Milano, 29 mag. (askanews) - Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Party Like a Deejay, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerĂ l'intero Parco Sempione e l'Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Incontri, attivitĂ sportive, tanta musica e iniziative imperdibili: Party Like a Deejay è un evento senza eguali per vivere un fine settimana irripetibile con aree tematiche allestite di giorno all'interno di Parco Sempione (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L'Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè), speciali talk con alcune delle voci piĂą amate della radio e tanta musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Speakers' Corner, D&D Live e Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all'Arco della Pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Linus racconta Party Like a Deejay dal 6 all'8 giugno a Milano

Cerca Video su questo argomento: Linus Racconta Party Like Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Party Like a Deejay 2025; Party Like a Deejay 2025: weekend di musica a Milano; Radio Deejay in spiaggia a Rimini | è bufera a Riccione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Linus racconta Party Like a Deejay dal 6 all’8 giugno a Milano - Milano, 29 mag. (askanews) – Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Party Like a Deejay, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace ... 🔗Segnala askanews.it

Party Like a Deejay, due giorni di grandi nomi in concerto. Linus: «Sarà una festa camaleontica» - «Quando abbiamo incominciato, nel 2019, l'idea era un gigantesco picnic, che anticipasse il momento musicale. Poi ci siamo accorti che il concerto era la cosa meno importante ... 🔗Da msn.com

Party Like A Deejay - In occasione dello Speakers’ Corner di "Deejay Chiama Italia" Linus e Nicola Savino si sono ... Sforzesco durante l’edizione 2024 di Party Like a Deejay. Sul palco il Direttore Artistico ... 🔗Segnala deejay.it