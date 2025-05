L' iniziativa dell' Onorevole Martina Semenzato Presidente Intergruppo Parlamentare sulla Menopausa in collaborazione con Fondazione Onda ETS

L'iniziativa dell'onorevole Martina Semezato, presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla menopausa in collaborazione con Fondazione Onda ETS, mira a promuovere un approccio multidisciplinare e personalizzato per la salute e il benessere in menopausa. Un'importante tappa per sensibilizzare su un tema fondamentale per le donne, coinvolgendo professionisti e istituzioni nel migliorare la qualità di vita.

R oma, 29 mag. (askanews) – È stato presentato alla Camera dei Deputati, il documento programmatico dal titolo: “Salute e benessere in menopausa: l’importanza di un approccio multidisciplinare e di una presa in carico personalizzata”. Un documento che coinvolge tutti i professionisti di riferimento e che sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare della menopausa e della sua presa in carico personalizzata attraverso un percorso uniforme sul territorio. L’evento di presentazione “Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie” è stato organizzato su iniziativa dell’Onorevole Martina Semenzato, in collaborazione con Fondazione Onda ETS. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'iniziativa dell'Onorevole Martina Semenzato, Presidente Intergruppo Parlamentare sulla Menopausa, in collaborazione con Fondazione Onda ETS

