Linea Rossa prime code sul Ponte di Galliera

Scopri le ultime novità sulla linea rossa e le prime code sul Ponte di Galliera, dove sono iniziati i lavori per la nuova isola dei cantieri del tram nel cuore del grande snodo urbano. Conperturbazioni alla viabilità tra viale Masini, viale Pietramellara, via Matteotti e piazza XX Settembre, è importante conoscere gli aggiornamenti per pianificare i tuoi spostamenti in città.

I lavori per la nuova 'isola' per i cantieri del tram al centro del grande snodo che vede interessati viale Masini, viale Pietramellara, via Matteotti e piazza XX Settembre, sono iniziati. A ricordarlo fermi al semaforo proprio di viale Masini, a suon di clacson, gli automobilisti e i motociclisti confusi che, all'incrocio con il ponte Matteotti, si addensano nella carreggiata che, da tre corsie, si restringe a due. Pensata per accompagnare i lavori della Linea rossa, la "penisola operativa centrale", come informa il Comune, non solo vedrà gli "addetti lavorare al suo interno" – come si può già dedurre dalla gestione del traffico affidata agli operai che all'ora di punta si trovano a gestire anche ciclisti e pedoni –, ma "garantirà la circolazione veicolare lungo tutte le direttrici coinvolte attraverso la creazione di una sorta di rotatoria temporanea".

