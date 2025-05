L’industria italiana cola a picco Secondo l’Istat a marzo il fatturato delle aziende è diminuito dell’16%

L'industria italiana sta attraversando un momento difficile, con un calo del 16% del fatturato a marzo secondo i dati dell'Istat. Questa diminuzione, trainata da fattori congiunturali e stagionali, evidenzia le sfide che il settore sta affrontando in un contesto economico complesso.

A marzo il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali dell’1,6% in valore e dell’1% in volume. Su base tendenziale il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, ha registrato una flessione dell’1,1% sia in valore che in volume. Lo ha reso noto l’Istat. Nel primo trimestre 2025, in termini congiunturali, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è aumentato sia in valore (+1,5%) che in volume (+1,2%). . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it