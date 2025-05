L' incontro di Acea per prevenire le truffe per gli anziani al centro Filippo Meda

Lo scorso [data], al Centro Anziani APS Filippo Meda si è svolto uno dei incontri del progetto "Acea per il Sociale", finalizzato a sensibilizzare gli anziani sulla prevenzione delle truffe, la sostenibilità e il risparmio idrico. Un momento importante di educazione e tutela, rivolto a rafforzare la sicurezza e il benessere della comunità anziana.

Presso il Centro Anziani APS Filippo Meda (via Filippo Meda 147) si è tenuto uno della serie di incontri di “Acea per il Sociale” il progetto del gruppo che mira a sensibilizzare gli anziani sulla prevenzione delle truffe, sostenibilità e risparmio idrico. Durante l’incontro che si è svolto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'incontro di Acea per prevenire le truffe per gli anziani al centro Filippo Meda

Altre fonti ne stanno dando notizia

Acea per il Sociale prosegue. 🔗Cosa riportano altre fonti

Truffe agli anziani, gli incontri di Acea per il sociale a Roma per sensibilizzare sul tema - Proseguono gli appuntamenti di "Acea per il Sociale", il progetto del Gruppo che prevede una serie di incontri sul territorio di Roma e della ... 🔗Secondo msn.com

Allarme truffe, ecco come prevenire i raggiri. Domani un incontro pubblico dedicato ai cittadini - Domani incontro a Modena sulla prevenzione di truffe e raggiri, con intervento delle autorità locali e consigli pratici per riconoscerli e agire tempestivamente. Domani alle ore 15 presso la Sala ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Taranto, successo per l’incontro “Non Ci Casco”: prevenire le truffe si può, con consapevolezza e informazione - Partecipazione di pubblico all’incontro “Non Ci Casco”, tenutosi presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto. L’evento, promosso dall’Associazione Categorie Protette G. Matteotti ONLUS in c ... 🔗Secondo informazione.it