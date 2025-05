L’imprenditoria si fa innovativa | alla Sapienza Startupper school academy

Scopri come l’imprenditoria si rinnova presso la Sapienza Startupper School Academy di Roma, un progetto promosso da Lazio Innova che da dieci anni coltiva talento, innovazione e spirito imprenditoriale tra gli studenti. Un’opportunità unica per i giovani di trasformare idee innovative in realtà concrete e contribuire al futuro dell’innovazione in Italia.

Roma, 28 maggio 2025 – La Regione Lazio ha celebrato questa mattina, presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, la decima edizione di Startupper School Academy, l’iniziativa realizzata da Lazio Innova che da un decennio promuove spirito imprenditoriale, creatività, innovazione e orientamento tra gli studenti delle scuole superiori del territorio. All’evento sono intervenuti la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, Alberto Pastore, prorettore per Trasferimento tecnologico, Imprenditorialità e Placement di Sapienza Università di Roma, Tiziana Pascucci, delegata alle Politiche per l’orientamento di Sapienza Università di Roma e Luigi Campitelli, direttore operativo Spazio Attivo Open Innovation di Lazio Innova. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

