L' impegno del Venezia | La retrocessione non cambia i piani Presto in serie A

Il Venezia Fc, nonostante la retrocessione in Serie B, conferma il suo impegno a tornare presto in Serie A, senza cambiare i propri piani di crescita e sviluppo. La dirigenza ha comunicato che l’obiettivo di risalire rimane invariato, dimostrando ambizione e determinazione.

Questa mattina, con uno stringato comunicato, la dirigenza del Venezia Fc ha voluto chiarire che la retrocessione in serie B non modificherĂ i piani di sviluppo del club.

Spettacolare 2-1 alla Fiorentina, il Venezia esce dalla zona retrocessione - Con un'imponente vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, il Venezia riscrive le proprie prospettive in campionato, conquistando tre punti fondamentali. 🔗continua a leggere

