L' imbianchino insospettabile con un chilo e mezzo di cocaina tra le latte di vernice | arrestato

Scopri la vicenda shock dell'imbianchino insospettabile arrestato a Novate Milanese con un chilo e mezzo di cocaina nascosta tra latte di vernice e colori. Un episodio che mette in luce come la criminosità possa nascondersi dietro l’apparenza di professionisti affidabili e rispettabili.

Tra le latte di vernice e i colori è spuntata anche la cocaina: mezzo chilo di polvere bianca nascosta tra pennelli e taniche, i suoi "ferri del mestiere". A Novate Milanese i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un operaio italiano di 57 anni titolare di una impresa proprio in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L'imbianchino insospettabile con un chilo e mezzo di cocaina tra le latte di vernice: arrestato

Droga, a 17 anni con mezzo chilo di hashish nella propria cameretta - Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – Un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato con mezzo chilo di hashish nella sua cameretta. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Pistole rubate e mezzo chilo di cocaina in casa: arrestato un insospettabile - Aveva un vero e proprio arsenale in casa. E almeno mezzo chilo di cocaina. A finire nella rete dei carabinieri è stato un 51enne insospettabile che finora non aveva mai avuto problemi con la legge. 🔗Secondo ilmessaggero.it

Aveva un chilo e mezzo di droga: patteggia - a cui i carabinieri avevano sequestrato in novembrea a Casalgrande un chilo e mezzo di droga tra hashish, marijuana e cocaina. L’accordo tra le parti è stato trovato ieri davanti al giudice ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Fano, insospettabile padre di famiglia preso con più di mezzo chilo di cocaina: forniva tutta la Valmetauro - FANO - Insospettabile padre di famiglia era il punto di riferimento per lo spaccio di cocaina a Fano e in tutta la Valmetauro, fino a sfiorare Urbino: arrestato con più di mezzo chilo di cocaina. 🔗Come scrive corriereadriatico.it