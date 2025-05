Lilo e Stitch raggiunge un traguardo storico al box office globale nel 2025

Il remake live-action di "Lilo & Stitch" conquista il pubblico mondiale, raggiungendo e superando i 400 milioni di dollari al box office nel 2025. Questo successo straordinario lo conferma come una delle produzioni cinematografiche piĂą redditizie dell'anno, dimostrando il grande affetto per il franchise.

successo al botteghino globale: il remake di "lilo & stitch" supera i 400 milioni di dollari. Il film in live-action ispirato a "Lilo & Stitch" si conferma tra le produzioni di maggior successo del 2025, raggiungendo un risultato notevole al box office mondiale. La pellicola, recentemente uscita, ha giĂ totalizzato oltre 400 milioni di dollari a livello globale, con piĂą di 200 milioni di dollari incassati nel mercato domestico. Questo traguardo la posiziona come una delle poche opere cinematografiche ad aver raggiunto tale milestone quest'anno. dettagli sul rendimento commerciale del film. dati di incasso e performance.

