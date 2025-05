Lilli Gruber fa imbestialire Cacciari | Lasciami finire di parlare benedetta

Scopri il confronto acceso tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari a Otto e mezzo, dove toni freddi e provocazioni si intrecciano in un incontro intenso su temi politici e sociali. Un’intervista che ha fatto discutere, tra ironia e scontri verbali, sul palco di uno dei programmi più seguiti su La7.

Luci fredde, studio raccolto, toni accesi. Un filosofo contro tutti, e una conduttrice che incassa e rilancia con l'ironia. È lo scenario di un confronto che si trasforma presto in scontro a Otto e mezzo, il programma serale di approfondimento politico in onda su La7. Il filosofo Massimo Cacciari si trova al centro del dibattito sul più doloroso dei temi: la violenza che esplode nel cuore dell'adolescenza, quella che toglie la vita a una ragazzina e lascia il Paese con una domanda muta e spaventata. Leggi anche: Cacciari polemico con Lilli Gruber: "Riarmo europeo? Una follia, soldi buttati per favorire la Germania" Le parole rimbalzano tra i volti in studio e chi ascolta da casa.