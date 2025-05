Liliana Resinovich il mistero della vertebra T2 fratturata | il fratello ha denunciato Molinari per falso

Scopri i dettagli del mistero che avvolge la frattura della vertebra T2 di Liliana Resinovich, con il fratello Sergio che denuncia Giacomo Molinari per false dichiarazioni. Un caso che solleva importanti questioni sulla verità e la responsabilità nell'indagine.

Sergio Resinovich denuncia per falso Giacomo Molinari, il preparatore anatomico che si è attribuito la frattura della vertebra T2 di Liliana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, il mistero della vertebra T2 fratturata: il fratello ha denunciato Molinari per falso

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità , non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

