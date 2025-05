liliana resinovich cosa possono svelare le nuove analisi sulle sue scarpe le ombre sul marito che gettò le sue cose prima del ritrovamento

Scopri gli ultimi sviluppi sulla misteriosa morte di Liliana Resinovich: nuove analisi sulle sue scarpe e ombre sul comportamento del marito, che avrebbe gettato le sue cose prima del ritrovamento. Le indagini della procura di Trieste continuano a chiarire i dettagli di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Nuovi sviluppi sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste. Secondo quanto riporta Il Piccolo, la pm Ilaria Iozzi, che dirige le indagini, ha chiesto alla gip Flavia Mangiante che vengano effettuate nuove analisi sui reperti. In particolare, Iozzi ha chiesto che oggetti come i cordini, il materiale trovato sotto le suole delle scarpe della donna, i peli e i filamenti di tessuto rinvenuti sul corpo e sugli abiti, vengano sottoposti, assieme a tutti gli altri reperti raccolti, a nuovi accertamenti di tipo genetico, dattiloscopico e merceologico in sede di incidente probatorio. 🔗 Leggi su Open.online