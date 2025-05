Liliana Resinovich cosa avrebbe fatto il marito Visintin prima del ritrovamento del corpo

Prima del tragico ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich, il marito Visintin avrebbe agito in modo enigmatico, con comportamenti che hanno suscitato sospetti e interrogativi. Le sue mosse in quei giorni rimangono avvolte nel mistero, alimentando il discussione sulla verità dietro questa scomparsa inquietante.

Una porta chiusa troppo in fretta, uno sguardo schivato, e la sensazione che alcune domande – le più semplici – non trovino mai risposta. Nel caso di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, ogni dettaglio sembra avere un’eco sinistra. E ogni silenzio, un peso che grava sulla verità. Le telecamere di Chi l’ha visto hanno portato alla luce non solo elementi inediti, ma anche reazioni che alimentano i dubbi. A cominciare da quelle del marito Sebastiano Visintin, oggi al centro di nuovi interrogativi. Leggi anche: Femminicidio Afragola, cosa ha fatto Alessio dopo aver ucciso Martina: il retroscena da brividi Caso Resinovich: la questione dei coltelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Liliana Resinovich, cosa avrebbe fatto il marito Visintin prima del ritrovamento del corpo

