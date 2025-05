Liguria Piana Regione al Festival del lavoro | Impegnati per sviluppo economico

La Liguria piana, regione in forte fermento, partecipa con entusiasmo al Festival del Lavoro per promuovere lo sviluppo economico e affrontare le sfide occupazionali future. Nonostante segnali di crescita, l'indagine presentata evidenzia la necessità di ulteriori interventi per tutelare i posti di lavoro e sostenere il mondo produttivo fino al 2040.

(Adnkronos) – "Dalla vostra indagine che avete presentato in occasione di questo evento emerge che l'occupazione nella nostra regione è cresciuta ma allo stesso che da qui al 2040 scompariranno 70mila posti di lavoro. Quindi vuol dire che abbiamo fatto bene ma che dobbiamo operare ancora a sostegno del lavoro e del mondo produttivo, ed . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

VIDEO | "Urge investire di più sulla prevenzione. Alto il numero degli infortuni sul lavoro": l'appello della Uil alla Regione - La UIL lancia un appello alla regione: è urgente investire di più nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, il cui numero è in aumento. 🔗continua a leggere

