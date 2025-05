licenziata la maschera della scala che aveva urlato palestina libera

La maschera della Scala licenziata dopo aver urlato "Palestina Libera" all’ingresso della premier Giorgia Meloni, ha suscitato reazioni e polemiche. Il Cub del Piermarini denuncia il provvedimento, evidenziando le tensioni legate a questo episodio di protesta durante un evento pubblico.

AGI - È stata licenziata la maschera della Scala che lo scorso 4 maggio, all'ingresso della premier Giorgia Meloni in teatro, ha urlato " Palestina Libera ". Lo denuncia il Cub del Piermarini. "È arrivato il verdetto ghigliottina della direzione nei confronti della giovane donna del personale di sala che dalla prima galleria ha urlato "Palestina libera" prima del concerto del 4 maggio, all'ingresso di Giorgia Meloni in palco reale", informa il sindacato scaligero. "Evidentemente per la direzione la giovane ha detto qualcosa da punire severamente - aggiungono -. Nel provvedimento di licenziamento, firmato dal sovrintendente Fortunato Ortombina, viene sottolineato che ha tradito la fiducia disobbedendo a ordini di servizio ma a noi vien da dire che lei ha dato retta alla sua coscienza.