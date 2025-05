Licenziata la dipendente che aveva gridato Palestina libera alla Scala | l’accusa del sindacato

Una protesta simbolica durante il concerto alla presenza di Giorgia Meloni. Una dipendente del Teatro alla Scala di Milano è stata licenziata dopo aver gridato "Palestina libera" dalla prima galleria, lo scorso 4 maggio, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni faceva il suo ingresso nel Palco reale, pochi istanti prima dell'inizio di un concerto. A rendere nota la vicenda è stata la Confederazione Unitaria di Base (Cub), che ha duramente criticato la decisione, definendola una "sentenza ghigliottina" e annunciando iniziative a sostegno della lavoratrice. L'accusa del sindacato: "Punita per compiacere il governo".

