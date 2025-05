Libri Gratis | sono 38mila le domande presentate Oltre 3mila ad Arezzo

Scopri come ottenere i libri gratis grazie al bando regionale “Libri Gratis” in Toscana, che ha visto oltre 38.000 domande presentate, con più di 3.000 soltanto ad Arezzo. Questa iniziativa, finanziata con fondi FSE+ 21/27, sostiene le famiglie con redditi più bassi, garantendo il diritto allo studio e la copertura delle spese per i testi scolastici.

Sono circa 38mila le domande presentate per il bando “Libri Gratis”, la nuova misura regionale, cofinanziata attraverso l’Fse+ 2127, con cui la Toscana garantisce il diritto allo studio aiutando le famiglie con redditi più bassi a coprire le spese per i testi scolastici. Il bando si è chiuso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Libri Gratis”: sono 38mila le domande presentate. Oltre 3mila ad Arezzo

