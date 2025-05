Libia | il cessate il fuoco regge ma la tensione resta alta E il premier Ddeibah…

Nonostante il cessate il fuoco del 14 maggio sembri mantenersi, la situazione in Libia resta caratterizzata da tensioni politiche e militari a Tripoli, dove la calma apparente nasconde un clima di instabilità crescente. Il ruolo del premier Abdul Hamid Ddeibah si trova ora in equilibrio precario, riflettendo le sfide di una crisi ancora aperta.

Nel frattempo, a peggiorare il quadro, sono intervenuti anche i dati dell'Oim (l'Organizzazione Internazionale per i Migranti) secondo cui mai come adesso in Libia il numero di migranti irregolari risulta particolarmente alto.