Liberi tutti in spiaggia In piazzale Boscovich nasce un’area inclusiva che abbatte le barriere

Scopri la nuova area inclusiva in spiaggia sul piazzale Boscovich, pensata per abbattere le barriere e offrire libertà a tutti di vivere il mare senza ostacoli. Un sito accessibile e accogliente, dove nessuno viene escluso, nasce dal principio che ogni persona merita di tuffarsi e sentirsi libera, indipendentemente dalle proprie disabilità.

A nessuno dovrebbe essere vietato tuffarsi in mare. Partendo da questo principio nasce una spiaggia per tutti, perché qui ci può sentire liberi, senza distinzioni. Nella spiaggia affacciata su piazzale Boscovich è stata inaugurata ieri un’ area accessibile a tutte le persone con diversi tipi di disabilità, cognitive, sensoriali e motorie, con disabilità temporanee e tenendo conto delle diverse fasce di età. Gli spazi sono pensati per essere vissuti senza barriere. Le pedane sono ampie e colorate per essere d’aiuto nella definizione delle diverse aree a seconda delle caratteristiche proprie di ogni singolo utente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberi tutti in spiaggia. In piazzale Boscovich nasce un’area inclusiva che abbatte le barriere

