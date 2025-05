’Liberi di scrivere’ Studenti aspiranti scrittori Ecco tutti i premiati

Scopri i vincitori della XXVII edizione del concorso di scrittura creativa "Liberi di scrivere", che ha visto protagonisti studenti e aspiranti scrittori appassionati di storytelling. Un evento coinvolgente e ricco di emozioni, culminato con una cerimonia all’aula magna dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi, promosso dal prestigioso concorso rivolto alle scuole del territorio.

Scrivere che passione. Gremita come non mai l'aula magna dell'istituto Roncalli di Poggibonsi per la premiazione del concorso di scrittura creativa 'Liberi di scrivere', giunto alla XXVII edizione, promosso dal Rocalli e aperto alle scuole di primo e secondo grado del territorio. Il concorso è stato coordinato dalla commissione formata dalle professoresse Elisa Chiti, Maria Grazia De Tommaso, Katiuscia Montagnani e Laura Provvedi. L'evento, con i saluti dell'amministrazione comunale a cura dell'assessora Elisa Tozzetti, è stato presentato dalla dirigente scolastica, Monica Martinucci. Per la Secondaria di primo grado sezione prosa è stato premiato il testo di Aurora De Quirico, della classe 2° B dell'Ic Don Milani di Barberino-Tavarnelle, dal titolo 'Dipingimi amore'.

