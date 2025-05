Liberi dai rifiuti I numeri choc della raccolta

Scopri i sorprendenti numeri della campagna "Liberi dai Rifiuti" a Castiglion Fiorentino, dove in una sola mattina sono stati raccolti quasi 2.000 rifiuti in appena 500 metri quadrati. Un risultato che dimostra l'importanza dell’impegno collettivo per tutelare l’ambiente e mantenere puliti i nostri luoghi.

In una mattina di lavoro raccolti 1993 rifiuti in soli 500 metri quadrati. Entrando nello specifico sono stati recuperati 957 mozziconi di sigaretta, 175 frammenti di carta e 166 pezzi non identificabili di plastica. È questo il bel risultato raggiunto con l’iniziativa a Castiglion Fiorentino " Liberi dai Rifiuti " promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. 110 gli alunni della scuola secondaria di primo grado D. Alighieri coinvolti che armati di attrezzi e buona volontà hanno dato vita all’iniziativa ad aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Liberi dai rifiuti". I numeri choc della raccolta

A Castiglion Fiorentino appuntamento con liberi dai rifiuti - Il 27 maggio 2025, Castiglion Fiorentino ha ospitato un'importante iniziativa "Liberi dai Rifiuti", culminata nell'analisi della raccolta effettuata su un'area di 500 metri quadrati. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Liberi dai rifiuti. I numeri choc della raccolta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Traffico di rifiuti in Toscana, l’intercettazione choc: “Che muoiano i bambini, non mi importa” - Questa una delle intercettazioni che compare nell’inchiesta sul traffico di rifiuti in Toscana che ha portato all’arresto di sei persone. Una intercettazione choc. Tra le risate degli altri ... 🔗Scrive blitzquotidiano.it

Rifiuti, numeri positivi: la differenziata è al 77% - Gli interessanti numeri della raccolta dei rifiuti sono stati diffusi da AcegasApsAmga. Una parte importante del trend positivo è stato determinato da carta e cartone, con un balzo di 40 ... 🔗Segnala ilgazzettino.it

Rifiuti, i grillini parlano di Dalmine e presentano un video choc - E’ opportuno aumentare la portata dell’inceneritore di Dalmine da 440 a 710 tonnellate di rifiuti bruciati al giorno ... orobici presenteranno un video choc, che, pur riportando contenuti ... 🔗Lo riporta bergamonews.it

Le Iene: servizio mai andato in onda