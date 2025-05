Liam Chloe Nathan Isabel | i nomi particolari diventati di moda negli anni Duemila

Scopri i nomi più alla moda degli ultimi 24 anni, da Liam e Nathan per i maschietti a Chloe e Isabel per le femminucce, secondo i dati Istat. Un viaggio tra i nomi originali che hanno conquistato genitori e trend tra il 1999 e il 2023.

Quali sono i nomi maschili e femminili diventati di moda negli ultimi 24 anni? A dircelo, indirettamente, è l'Istat con il suo contatore dei nomi dati ai neonati dal 1999 al 2023. E così si scopre che, per i maschietti, tra i nomi "originali" più gettonati ci sono Noah, Liam e Nathan, e per le femminucce Chloe, Isabel e Azzurra. Ma non solo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Liam, Chloe, Nathan, Isabel: i nomi "particolari" diventati di moda negli anni Duemila

