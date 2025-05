L’ha invitata e lei… Romina Power e Milly Carlucci cosa è successo dietro le quinte

Scopri cosa è successo dietro le quinte di "Ballando con le stelle" quando Romina Power e Milly Carlucci si sono incontrate, tra emozioni e sorprese. Con l'autunno ancora lontano, la conduttrice Milly Carlucci lavora già alla prossima stagione, puntando a rinnovare il cast e sorprendere il pubblico con nuove emozioni.

Non appena cala il sipario su un’edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è già proiettata verso la prossima. Con l’autunno ancora lontano, la conduttrice di punta di Rai 1 si sta già dedicando alla preparazione del nuovo cast che animerà il celebre show danzante. Il suo obiettivo è sempre lo stesso: sorprendere il pubblico, rinnovare il format senza tradirne l’anima e arruolare volti che possano entusiasmare tanto gli spettatori affezionati quanto quelli più occasionali. Ed è proprio in questo spirito che Milly ha messo gli occhi su un nome che farebbe sognare: Romina Power. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la cantante americana naturalizzata italiana sarebbe in cima alla lista dei desideri della Carlucci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it