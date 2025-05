L' ha ammazzata poi ha finto di cercarla Il padre del 18enne | Era innamorato di Martina

Il tragico caso di Martina, uccisa dal padre del 18enne Alessio Tucci, ha sconvolto tutta la comunità. Alessio, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, aveva aiutato i genitori di Martina nelle ricerche, rivelando un affascinante quanto inquietante retroscena di inganno e ossessione.

Alessio Tucci è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Lunedì sera aveva aiutato i genitori di Martina nelle ricerche: "Avevo l'assassino di mia figlia in macchina e non lo sapevo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ha ammazzata, poi ha finto di cercarla. Il padre del 18enne: "Era innamorato di Martina"

Alessio Tucci, chi è il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: «L'ho ammazzata perché mi aveva lasciato». Il post su TikTok prima del delitto - Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura. 🔗continua a leggere

