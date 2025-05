L’ex ministro De Micheli | Covid foto da ospedali e Bergamo mi spinsero a chiudere gli aeroporti Ma in quei giorni difficili arrivò l’ok al treno per Orio

Durante la crisi Covid, l'ex ministro de Micheli ha condiviso il suo ruolo cruciale nelle decisioni per contenere il virus, tra cui la chiusura degli aeroporti e l'autorizzazione al treno per Orio. La sua dedizione e le intense lunghe consultazioni testimoniano l'impegno di chi ha affrontato momenti storici per la sicurezza del Paese.

“I Consigli dei ministri finivano alle 4 di mattina, poi mi mettevo in macchina e rileggevo tutto quanto avevamo approvato per essere sicura che non ci fossimo sbagliati su nulla: volevo essere sicura di aver fatto tutto quanto umanamente possibile con le poche informazioni che avevamo a disposizione. Non volevo avere nessuno sulla coscienza”. Tra il settembre 2019 e il febbraio 2021 Paola De Micheli, oggi onorevole in quota Pd, è stata la titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vivendo in prima persona e in prima linea il dramma del Covid: un periodo nel quale ha messo la propria firma non solo su ordinanze restrittive finalizzate al contenimento del contagio, ma anche su opere strategiche come il treno per Orio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’ex ministro De Micheli: “Covid, foto da ospedali e Bergamo mi spinsero a chiudere gli aeroporti. Ma in quei giorni difficili arrivò l’ok al treno per Orio”

