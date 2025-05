L’ex comandante del Ris Garofano | Perché sull’impronta 33 non c’è sangue ed è inutile cercarla La versione del consulente di Sempio

Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e attuale consulente di Andrea Sempio coinvolto nel caso Poggi, sostiene che l’impronta 33 non presenta tracce di sangue ed è quindi inutile cercarla. In questa dichiarazione, Garofano ribadisce con fermezza che, dal punto di vista scientifico, quella prova non può contribuire alla ricostruzione del delitto.

« Non c’è sangue nell’impronta 33 ». Questa è la versione di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, che seguì il caso dell’omicidio di Chiara Poggi all’epoca, e oggi consulente di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso. «È una certezza scientifica», ha affermato in un colloquio con gli ormai noti avvocati di Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia, in vista della consulenza dattiloscopica difensiva. Mentre i pm cercano l’intonaco grattato dal muro per poter svolgere analisi biologiche alla ricerca di possibili tracce di sangue e Dna nell’impronta, Garofano si dice sicuro della sua inesistenza perché «è stato consumato» nell’accertamento irripetibile dell’epoca. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - L’ex comandante del Ris Garofano: «Perché sull’impronta 33 non c’è sangue ed è inutile cercarla». La versione del consulente di Sempio

Garlasco, ex comandante dei carabinieri Marchetto: “Sulla scena del crimine troppa gente, c’era tanto sangue, molti senza guanti” – VIDEO - L'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto commenta la gestione della scena del crimine a Garlasco, sottolineando il caos e la presenza inadeguata di personale. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Garlasco, parla Garofano (ex Ris): “Non c’era sangue su quell’impronta. E l’assassino non è sceso lungo le scale”; LUCIANO GAROFANO: BIOLOGO, GENERALE IN CONGEDO DELL'ARMA E… SCRITTORE; Garlasco, il generale Garofano esprime dubbi sull’impronta di Sempio: “Per il Ris era inutile”; Da Garlasco al “delitto del trapano”: i due super esperti Garofano e Caprioli di nuovo in campo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'ex comandante Garofano ai legali di Sempio: 'Sull'impronta 33 non c'è sangue' - Il consulente della difesa: 'Una certezza scientifica, l'intonaco è consumato nell'accertamento irripetibile dell'epoca' (ANSA) ... 🔗Come scrive ansa.it

Garlasco, l'ex Ris Luciano Garofano: «Sull'impronta 33 non c'è sangue, è una certezza scientifica». La consulenza salva Andrea Sempio? - Nel mistero del delitto di Garlasco c'è un nuovo elemento che sembrava dover cambiare l'esito delle indagini: è l'impronta 33, quella sul muro delle scale vicino al corpo ... 🔗Riporta msn.com

Il consulente ex Ris Garofano ai legali di Sempio: «Sull’impronta 33 non c'è sangue” - Il consulente della difesa: «Certezza scientifica e intonaco consumato: l’accertamento è irripetibile» GARLASCO. Nell'impronta 33, quella sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi e attribu ... 🔗Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it