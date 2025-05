L’Europa ci riprova | Agenti razzisti Meloni furente | Parole vergognose

L’Europa torna a puntare il dito contro le presunte discriminazioni della polizia italiana, scatenando la reazione furente di Meloni, che definisce l’accusa un “approccio ideologico”. Le parole offensive e le accuse infamanti sono al centro di un acceso confronto sulla tutela dei diritti e le polemiche politiche.

Il Consiglio insiste con l’accusa infamante sulle presunte discriminazioni della polizia italiana. Il premier si indigna: «Approccio ideologico». Antonio Tajani: «Fomenta l’odio». Invitato al Colle il capo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa ci riprova: «Agenti razzisti». Meloni furente: «Parole vergognose»

