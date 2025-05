L’Europa chiede altre tasse sulle auto diesel e benzina

L’Europa intensifica la lotta ai veicoli endotermici, raccomandando all’Italia nuove tasse su diesel e benzina per promuovere l’acquisto di auto elettriche. La Commissione inoltre punta a tassare immobili, rifiuti e utilizzo del suolo, rafforzando le politiche ecologiche in vista della transizione sostenibile.

La Commissione boccia l’Italia sulla transizione ecologica e «raccomanda» nuovi balzelli sulle vetture endotermiche per incentivare l’acquisto delle elettriche. Pressing anche su immobili, rifiuti e uso del suolo.. Dopo timide frenate, la Ribera ribadisce diktat e dogmi ecologisti. Mentre Sánchez non ha ancora dato spiegazioni sul blackout.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa chiede altre tasse sulle auto diesel e benzina

