Lettera a Jeff Bezos | il libro che umanizza la leadership

Scopri "Lettera a Jeff Bezos", il primo libro di Marisandra Lizzi che umanizza i principi di leadership di Amazon attraverso dodici capitoli coinvolgenti. Un’opportunità unica per riscoprire le strategie e i valori di uno dei leader più innovativi del nostro tempo, scritto da chi ha contribuito a far conoscere Amazon in Italia.

Dodici capitoli per riscrivere i sedici Principi di Leadership di Amazon: Lettera a Jeff Bezos è il primo libro di Marisandra Lizzi, che per quasi vent’anni ha lavorato per costruire l’immagine di Amazon in Italia, ideando le strategie che hanno portato l’azienda a farsi conoscere come simbolo dell’innovazione globale. Il libro, che nasce come manuale di relazioni umane, scandisce la storia d’amore tra l’autrice e il digitale al ritmo dei sedici principi: ogni capitolo si apre con il principio, attraversato nelle sue luci e nelle sue ombre, quindi riscritto da parte di Marisandra che consegna al lettore la lezione appresa Ma Lettera a Jeff Bezos è anche molto di piĂą, perchĂ© accompagna il lettore nella storia del commercio elettronico, tra i tavoli in cui si è deciso il futuro di internet prima e dopo la bolla speculativa del 2000: tavoli che la penna dell’autrice ha vissuto in prima linea e ha raccontato, dal primo eCommerceland alla nascita di Netcomm, Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, dal lancio di Amazon in Italia alla comunicazione del Team per la Trasformazione Digitale del Governo, dalla fiducia nel digitale quando regnavano indifferenza e diffidenza alla lettera del 2021, realmente inviata a Jeff Bezos il 25 febbraio 2021 Marisandra Lizzi Disponibile in preordine e dal 5 giugno in tutte le librerie, il primo libro di Marisandra Lizzi, “ Lettera a Jeff Bezos ”, edito da Do It Human: un viaggio attraverso le luci e le ombre di Amazon, scandito dalla riscrittura dei sedici Principi di Leadership da parte dell’autrice – che ha lavorato per quasi vent’anni contribuendo a costruire l’immagine di Amazon in Italia e ideando le strategie che hanno innalzato l’azienda a simbolo dell’innovazione globale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Lettera a Jeff Bezos: il libro che umanizza la leadership

