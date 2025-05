Letizia di Spagna l’ex amante racconta i loro incontri Ma lei spopola con Felipe

Scopri le ultime rivelazioni che scuotono il mondo della monarchia spagnola: l'ex amante di Letizia di Spagna svela dettagli sorprendenti dei loro incontri, mentre la regina continua a conquistare il cuore di Felipe. Un nuovo capitolo di gossip e rivelazioni che affascina e sorprende gli appassionati di royal news.

Letizia di Spagna è di nuovo al centro del gossip per colpa delle rivelazioni di un altro ex amante che ha deciso di svelare proprio ora alcuni dettagli piccanti della loro relazione. Letizia di Spagna, le rivelazioni dell’amante. Mentre Letizia di Spagna e Felipe erano in visita a Guadalupe, l’ex collega della Reina, Jim Russo, ha rivelato alcuni dettagli non proprio lusinghieri della relazione che i due avrebbero avuto. All’epoca Letizia stava svolgendo il suo tirocinio da giornalista presso l’agenzia giornalistica EFE, dove ha conosciut o Jim Russo. Lei era già sposata con il professor Alonso Guerrero, ma questo non le avrebbe impedito di intrattenere una relazione extra coniugale con il collega. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna, l’ex amante racconta i loro incontri. Ma lei spopola con Felipe

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La regina sceglie di recuperare un vecchio look primaverile per celebrare i suoi ex colleghi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Letizia di Spagna, parla l'ex amante: «Abbiamo provato a scappare. Non eravamo amanti, semmai lo era Felipe» - La famiglia reale di Spagna ... che la vedeva amante dell'ex cognato e imprenditore Jaime del Burgo. L'esclusiva è stata lanciata dal giornalista Jaime Peñafiel, nel libro "Letizia e io. 🔗Lo riporta msn.com

Letizia di Spagna, l'ex cognato confessa: «Ero l'amante della regina, sognavamo di scappare insieme» - Da allora fino al 2010, sempre secondo il nuovo tomo, la relazione tra gli ex fidanzati ... foto di Letizia che baciava il legittimo consorte, Felipe. Jaime si arrabbiò e affrontò l'amante ... 🔗Riporta vanityfair.it

Letizia di Spagna, ex cognato dichiara di essere stato l'amante della regina - Questa volta al centro del gossip non sono gli scandali dei reali inglesi, ma Letizia di Spagna e il Re Felipe ... avrebbe avuto una relazione con l’ex cognato Jaime Del Burgo. 🔗Segnala tg24.sky.it