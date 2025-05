L' estate bacia Palermo | il lungo weekend del 2 giugno all' insegna di sole e caldo

L'estate è arrivata a Palermo, con il lungo weekend del 2 giugno all'insegna di sole, caldo e clima estivo, grazie alla stabilità portata dall'anticiclone. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il ponte sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature piacevoli, perfette per vivere appieno il fascino della città. Lunedì, Festa della Repubblica, le giornate a Palermo saranno ideali per escursioni e relax sotto il sole mediterraneo.

Ponte del 2 giugno con bel tempo e clima estivo. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, l'anticiclone è in fase di espansione e accompagnerà tutto weekend, favorendo condizioni di stabilità e cieli sereni sulla Sicilia, con temperature tipicamente estive. Lunedì, Festa della Repubblica, a Palermo si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'estate bacia Palermo: il lungo weekend del 2 giugno all'insegna di sole e caldo

A causa della festività del 2 giugno e della coincidenza con il weekend, l'accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno. Inoltre, alcuni pensionati riceveranno meno per il recupero di somme erogate per errore nel 2022

