La Clinica urologica dell'ospedale di Chieti sarà protagonista domani, venerdì 30 maggio 2025, di un collegamento in diretta con il congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Endourologia, in programma al Campus Bio-Medico di Roma. Alle ore 12 è previsto un intervento di colposacropessi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L’équipe urologica di Chieti in diretta al congresso nazionale di endourologia