Legnano omicidio Vasilica Potincu | fermato un conoscente della donna

Svolta nel caso di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni uccisa a Legnano: un conoscente della vittima, un 29enne di Robecco sul Naviglio, è stato fermato dalle autorità. Resta da capire il movente di questo tragico omicidio avvenuto domenica 25 maggio nel milanese.

Svolta nel caso di Vasilica Potincu, la donna 35enne uccisa a Legnano, nel milanese, domenica 25 maggio con almeno nove coltellate. Giovedì, per l’omicidio, è stato fermato un conoscente della vittima, un operaio italiano di 29 anni di Robecco sul Naviglio. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nel successivo interrogatorio, tenutosi presso la procura di Busto Arsizio competente per il caso. Per gli investigatori sarebbe lui l’omicida della donna, che lavorava come escort e riceveva i suoi clienti nell’ appartamento di viale Stelvio a Legnano dove è stata trovata morta. Vasilica Potincu, il delitto e le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Legnano, omicidio Vasilica Potincu: fermato un conoscente della donna

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

