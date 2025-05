Legnano escort uccisa a coltellate | fermato un operaio incastrato dai filmati

Un operaio di 29 anni residente a Robecco sul Naviglio è stato fermato a Legnano nell’ambito delle indagini sull’omicidio con coltellate della escort Vasilica Potincu, avvenuto sabato scorso nell’appartamento di via Stelvio. I filmati di videosorveglianza hanno inchiodato l’uomo, che ora rischia gravi conseguenze per questo drammatico episodio.

Legnano (Milano) - Andrea Mostoni, un operaio di 29 anni residente a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, è stato fermato ieri per l’omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne romena uccisa a coltellate sabato a Legnan o nell’appartamento di via Stelvio 16, dove la donna che lavorava come escort riceveva i clienti. Ed era con tutta probabilità anche Mostoni un cliente di Katty, come lei si faceva chiamare. Una presenza che però a poco a poco sarebbe diventata sgradita, tanto che, stando a quanto risulta al Giorno, qualche mese fa il 29enne era stato formalmente diffidato, tramite la lettera di un avvocato, ad avvicinarsi a lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, escort uccisa a coltellate: fermato un operaio, incastrato dai filmati

Omicidio a Legnano, donna trovata morta nel suo appartamento: uccisa da una coltellata alla schiena - Legnano è sconvolta da un drammatico omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento con una ferita da arma da taglio alla schiena, in una scena che ha lasciato la comunità sgomenta. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Escort uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni; Uccisa a coltellate in casa, chi era Vasilica: la vita nell’ombra, la pista del litigio e “l’agitazione degli ultimi giorni”; Escort uccisa a Legnano, pista cliente. Cellulare e coltello al vaglio. Il marito si consegna; Vasilica Potincu uccisa a coltellate: si indaga sulla doppia vita. La donna aveva famiglia a Cinisello Balsamo ma vedeva i clienti a Legnano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu - Il sospettato vive a Robecco sul Naviglio: nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La escort, alias Katty, era stata trovata nel suo appartamento con una lama piantata nella ... 🔗Segnala msn.com

Escort uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni - Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell'appartamento ... 🔗Si legge su ansa.it

Omicidio escort a Legnano, fermato un 29enne - È stato fermato un uomo di 29 anni, operaio residente a Robecco sul Naviglio (Milano), in relazione all’omicidio di Vasilica Ponticu, la escort 35enne di ... 🔗Secondo ilnotiziario.net

Escort uccisa a Legnano: l'ex marito si costituisce: ”Sono ricercato ma non l'ho uccisa io”