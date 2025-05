Leggende Pokémon | Z-A uscita 16 10 2025 per Switch e Switch 2 Luminopoli urbano

Scopri le nuove Leggende Pokémon: Z-A, in uscita il 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch e Switch 2 luminopoli urbano, un'esperienza immersiva e innovativa per i fan di tutto il mondo. Scegli tra le due versioni e preparati a vivere un'avventura unica nel mondo Pokémon!

The Pokémon Company International ha annunciato dettagli interessanti riguardo al nuovo titolo Leggende Pokémon: Z-A la cui uscita è prevista per il 16 ottobre 2025. Il gioco verrà distribuito in due versioni: una compatibile con la console attuale Nintendo Switch e un'edizione ottimizzata per la prossima generazione, la Nintendo Switch 2. I preordini saranno attivati .