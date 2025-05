Lee Kang-In | La finale è una ricompensa e sono certo di una cosa

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Lee Kang-In si distingue per la sua determinazione e spirito di squadra, evidenziando l'importanza del gruppo parigino. Nonostante non sia un titolare fisso, il talento sud-coreano ha già contribuito con sei gol e altrettanti assist in questa stagione, mostrando tutta la sua grinta verso questa sfida cruciale.

Il sud-coreano Lee Kang-In ha parlato a pochissimi giorni da Psg-Inter, finale di Champions League. Non è un titolare della squadra di Luis Enrique, ma ha comunque voluto sottolineare la forza del gruppo parigino. In questa stagione, ha realizzato sei gol e altrettanti assist in quarantacinque partite complessive. VERSO PSG-INTER – Lee Kang-In, ai canali del club, ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League: « Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro dall’inizio della stagione. Essere dove siamo a questo punto della stagione è una ricompensa. Siamo molto contenti. Ci prepareremo al meglio per vincere ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lee Kang-In: «La finale è una ricompensa e sono certo di una cosa»

