L' economia Usa si contrae dello 02% nel primo trimestre

L'economia degli Stati Uniti ha registrato una contrazione dello 0,2% nel primo trimestre, migliorando le stime iniziali e le aspettative degli analisti. Questo dato positivo suggerisce una lieve ripresa rispetto alle previsioni di una contrazione del 0,3%, offrendo segnali di stabilità economica.

Il pil americano nel primo trimestre si è contratto dello 0,2%, meno di quanto inizialmente previsto. La prima stima infatti indicava una contrazione dello 0,3%. Il dato è migliore delle attese degli analisti che scommettevano su -0,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'economia Usa si contrae dello 0,2% nel primo trimestre

Ferragamo, ricavi -2,6% nel primo trimestre 2025, male l'Asia - Firenze, 15 maggio 2025 - Salvatore Ferragamo registra ricavi totali di 221 milioni di euro nel primo trimestre, evidenziando un lieve calo del -1% a tassi di cambio costanti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Economia Usa Contrae 02 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

L'economia Usa si contrae dello 0,2% nel primo trimestre - Il pil americano nel primo trimestre si è contratto dello 0,2%, meno di quanto inizialmente previsto. La prima stima infatti indicava una contrazione dello 0,3%. Il dato è migliore delle attese degli ... 🔗Riporta ansa.it

Usa, economia si contrae in trim1, dazi scatenano ondata di import - WASHINGTON (Reuters) - L'economia statunitense ha subito una contrazione nel primo trimestre, appesantita da un'ondata di beni importati da società desiderose di evitare costi più elevati ... 🔗Secondo msn.com

PIL Usa si contrae e rovina la festa a Trump (che dà la colpa a Biden) - (Teleborsa) - Prima contrazione dal 2022 per l'economia americana e festa rovinata per i 100 giorni di Donald Trump anche in scia ai timori di una recessione. Il Pil nel primo trimestre ha infatti ... 🔗Secondo borsaitaliana.it