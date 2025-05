L' economia e la sicurezza dell' Europa dipendono dall' UE

L’economia e la sicurezza dell’Europa sono strettamente legate alla solidità del mercato unico dell’UE, che al suo interno elimina i dazi e favorisce la collaborazione tra gli Stati membri. Tuttavia, settori strategici come telecomunicazioni ed energia continuano a essere soggetti a barriere nazionali, riflettendo la tensione tra integrazione e sovranità. Questo tema è al centro del dibattito europeo, come sottolineato durante l’assemblea di Confindustria.

In occasione dell'assemblea di Confindustria Giorgia Meloni ha chiesto all'UE di togliere i dazi interni. Ma nel mercato unico non esistono dazi interni. Vi sono però dei settori, come telecomunicazioni ed energia, in cui gli Stati membri non hanno voluto creare il mercato unico in nome della sovranità nazionale. Il presidente di Confindustria Orsini ha chiesto un piano europeo per l'industria e una vera Unione dell'energia per affrontare la principale debolezza competitiva strutturale dell'UE. Il messaggio di Draghi: sovranità europea o lenta agonia Il nostro prezzo medio dell'energia è circa il doppio degli Stati Uniti e il triplo della Cina.