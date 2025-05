Lecce maxi progetto per il filobus | 118 milioni 27 mezzi e centinaia di pali

Il maxi progetto per il filobus di Lecce, da 118 milioni di euro, prevede l'acquisto di 27 mezzi e centinaia di pali, rivoluzionando il trasporto pubblico cittadino. Dopo l'annuncio, il sindaco Adriana Poli Bortone si appresta a presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di finanziamento per realizzare questa importante infrastruttura.

Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Il sindaco Adriana Poli Bortone nelle prossime ore trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istanza di finanziamento di un mega progetto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, maxi progetto per il filobus: 118 milioni, 27 mezzi e centinaia di pali

