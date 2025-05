Lea Michele | la star di Glee ritorna a Broadway nel revival di Chess

Lea Michele, celebre per il suo ruolo in Glee, torna a Broadway nel 2025 per il tanto atteso revival di Chess, il musical che farà impazzire i fan. Dopo l'annuncio ufficiale, l'attrice si prepara a conquistare il palcoscenico più importante d'America con una performance da protagonista.

L'attrice torna sul palcoscenico più importante d'America per un nuovo spettacolo teatrale molto atteso da parecchio tempo. Lea Michele è pronta a tornare a Broadway nel 2025 in autunno. L'annuncio è di ventiquattr'ore fa, quando Michele è stata confermata nel ruolo da protagonista nella nuova produzione del musical Chess. La star di Glee reciterà al fianco di Aaron Tveit, noto per il ruolo ne Les Misérables, e del performer Nicholas Christopher. Il revival andrà in scena allo Shubert Theatre di New York. La nuova produzione di Chess a Broadway Il musical Chess mancava nel circuito di Broadway dal 1988, successivo alla prima assoluta nel West End nel 1986. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lea Michele: la star di Glee ritorna a Broadway nel revival di Chess

Cerca Video su questo argomento: Lea Michele Star Glee Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Lea Michele torna a Broadway nel 2025: protagonista nel revival del musical Chess - Lea Michele torna a Broadway nel 2025, interpretando il ruolo principale nel revival del musical Chess allo Shubert Theatre di New York, insieme ad Aaron Tveit e Nicholas Christopher. 🔗Riporta ecodelcinema.com

Lea Michele e Darren Criss, star di Glee, di nuovo insieme per Carpool Karaoke - uno dei brani più famosi legati alla serie Glee. I due giovani attori sono da tempo impegnati a teatro: Lea Michele è attualmente star di Funny Girl con il ruolo di Fanny Brice, mentre Darren ... 🔗Scrive movieplayer.it

Glee, Lea Michele commenta le feroci critiche dei colleghi: "Ho cercato di scusarmi con tutti" - NOTIZIA di LUCA CARBONARO — 08/02/2023 Lea Michele, protagonista della serie cult Glee, è stata accusata in passato da numerosi colleghi di aver reso il set un vero e proprio inferno e di ... 🔗Lo riporta movieplayer.it