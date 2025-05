le vetrine diventano un opera d arte nell ex piccadilly

Scopri come le vetrine dello storico negozio Piccadilly, recentemente acquisito dal gruppo Julian, si trasformeranno in una straordinaria opera d’arte urbana firmata da Pietro Terzini. Questa trasformazione artistica, che renderà la facciata un vero e proprio palcoscenico creativo, rappresenta un esempio unico di eleganza e innovazione nel cuore della città.

La facciata dello storico negozio Piccadilly – acquisito di recente dal gruppo Julian — diventerà il palcoscenico di un progetto artistico firmato da Pietro Terzini. Le vetrine, temporaneamente chiuse, saranno trasformate in un’opera d’arte urbana caratterizzata dallo stile dell’artista, noto per l’uso essenziale della parola con cui costruisce messaggi ironici e spiazzanti. L’iniziativa nasce in occasione della prossima apertura del nuovo punto vendita Julian prevista per settembre. "Abbiamo voluto dare qualcosa in più a Rimini in un momento in cui la boutique non può ancora accogliere i clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it