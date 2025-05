Le stragi nella striscia di Gaza | Sì allo Stato di Palestina e immediato cessate il fuoco

L'orrore delle recenti stragi nella Striscia di Gaza sottolinea l'urgenza di riconoscere lo Stato di Palestina e chiedere un immediato cessate il fuoco. Un ordine del giorno sul conflitto, proposto dal consigliere Abdelouahed Essaadi, mira a sensibilizzare il Governo sulla gravità della situazione e sulla necessità di fermare la violenza prima che si trasformi in un genocidio.

Un ordine del giorno sulla guerra a Gaza da inltrare al Governo. Il consigliere comunale di maggioranza Abdelouahed Essaadi lo presenterà nela prossima seduta, dopo che in quella precedente è stato osservato un minuto di silenzio. "Il conflitto rischia di diventare un genocidio – spiega –. Pur considerando legittimo il diritto alla difesa di uno Stato, colpito da azioni violente e condannabili come quelle compiute da Hamas nell’ottobre 2023, non si può giudicare legittima la reazione sproporzionata dell’escalation militare del governo israeliano". Un appello accorato: "Si tratta ormai di azioni attuate dal governo israeliano che assumono caratteri tipici dei progrom che il popolo ebreo ha tanto sofferto nella propria storia, sino all’abominio della Shoah. 🔗 Leggi su Lanazione.it